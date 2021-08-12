Б'єлса продовжив контракт з Лідсом
Марсело Б'єлса залишив свій підпис на новому контракті з Лідсом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Лідс офіційно підписав оборонця Барселони
Угода між "павичами" та 66-річним фахівцем розрахована до літа 2022-го. Лідс креативно оголосив новину, опублікувавши фото відра, на якому зазвичай сидить Б'єлса під час матчів свої команди. Нагадаємо, аргентинець очолює Лідс з 2018-го та вивів своїх підопічних в елітний дивізіон.
У минулому сезоні АПЛ Лідс фінішував на 9-й сходинці.
Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22 і як це вплине на збірну
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter