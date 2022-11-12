Б'єлса може повернутись в АПЛ – аргентинця хоче запросити один з аутсайдерів
Колишній наставник Лідса Марсело Б'єлса готовий знову спробувати сили в англійській Прем'єр-лізі.
Борнмут все ще продовжує пошуки головного тренера після звільнення Скота Паркера та звернув увагу на Марсело Б'єлсу, повідомляє BBC.
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Наразі Гері О'Ніл виконує обов'язки наставника "вишень", але останні результати команди (4 поразки поспіль) змушують задуматись щодо змін. Б'єлсу розглядають в статусі нового головного тренера після приходу нових власників.
Додамо, що в разі перемоги над Евертоном Борнмут підніметься на 14 місце з 16 очками в активі. Б'єлса ж залишається без роботи з лютого цього року після звільнення з Лідса.
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