Б'єлса може очолити Рому

Головний тренер англійського Лідса Марсело Б'єлса став кандидатом на посаду керманича італійської Роми.

Аргентинський фахівець – новий фаворит на посаду тренера "вовків", повідомляє Sky Sport Italia.

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За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, після провалу переговорів із Антоніо Конте боси Роми звернули увагу на Б'єлсу. Досвідчений тренер нині працює з Лідсом, який вивів до плей-офф Чемпіоншипу, але не зміг здобути путівку в АПЛ. Через цю невдачу він може покинути Елланд Роуд.

Призначення Б'єлси стане контроверсійним, адже влітку 2016 року він підписав контракт із найпринциповішим суперником Роми – Лаціо. Щоправда, з "орлами" аргентинець не пропрацював і місяця. Через розбіжності з босами клубу він покинув Лаціо ще в передсезонний період.

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