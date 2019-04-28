Б'єлса дозволив Астон Віллі забити без спротиву після гола Лідса з порушенням фейр-плей – вчинок дня

Лідс Марсело Б'єлси розписав нічию з Астон Віллою у 45-му турі Чемпіоншипу.

На 72-й хвилині зустрічі підопічним Б'єлси вдалося забити зусиллями Кліха, однак гол був забитий із порушенням правил фейр-плей.

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Під час гольової атаки Лідс не зважав на гравця Астон Вілли, який отримав пошкодження. Після забитого м'яча між гравцями обох команд розпочалася штовханина. Рефері був змушений заспокоювати пристрасті та вилучив Ель-Газі.

Після цього наставник Лідса Марсело Б'єлса наказав своїм гравцям не чинити опір, аби суперник зміг забити гол. Це і сталося, Астон Вілла миттєво відігралася.

Зазначимо, що через цей нічийний результат Лідс втратив шанси на друге місце, яке гарантує участь команди в наступному сезоні АПЛ.

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