"Це було щось неймовірне у виконанні нашої збірної. З такої величезної кількості моментів ми реалізували лише один.

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Це якась невдача. Моментами мені здавалося, що це навіть не товариська гра, а тренування, на якому Болгарія допомагала відпрацьовувати нам позиційну атаку. У цій грі у нас виходило все, крім того, щоб забити більше голів", – сказав Бєлік у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у товариському матчі збірна України завдала по воротах болгар 36 ударів (з них 14 у площину воріт) проти 4 у відповідь, однак спромоглась лише на один гол. Як наслідок, бойова нічия 1:1, яка залишає багато запитань перед вирішальним матчем кваліфікації ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

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