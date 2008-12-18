toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАХТАР - ЛІОН

Бєлік: Я не поїхав би в чемпіонат Росії – ця країна закрита для мене назавжди

08:26 698 Читать на русском
Бєлік: Я не поїхав би в чемпіонат Росії – ця країна закрита для мене назавжди
Олексій Бєлік / Фото ТК Футбол

Екс-форвард Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік розповів про можливість переїзду в російський чемпіонат.

"Я не поїхав би в чемпіонат Росії. Для мене ця країна закрита через те, що відбувається в Донецьку. Я туди не поїду ні за яких обставин. Але це поки що у мене є шанс вибирати.

"Ми – Росія, нам нема чого дивитись у бік України", – віце-президент кримської Прем'єр-ліги зробив скандальну заяву

Пропозиція на мільйон? Ні, я не поїду в Росію. У мене є своя думка. Вона комусь може не подобатися, а для мене ця країна закрита назавжди", – сказав Бєлік в ефірі програми Вацко Light.

Нагадаємо, Олексій Бєлік відомий своїми виступами за донецький Шахтар, за який він зіграв 144 матчі та відзначився 51 голом.

"Росія – наш ворог, багатий агресивними ідіотами". Маркевич і Ко – про атаку в Азовському морі і воєнний стан

Теги
Шахтар Шахтар Олексій Бєлік Олексій Бєлік Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
9
хв
Челсі
19:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук