Бєлік: Я не поїхав би в чемпіонат Росії – ця країна закрита для мене назавжди

Екс-форвард Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік розповів про можливість переїзду в російський чемпіонат.

"Я не поїхав би в чемпіонат Росії. Для мене ця країна закрита через те, що відбувається в Донецьку. Я туди не поїду ні за яких обставин. Але це поки що у мене є шанс вибирати.

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Пропозиція на мільйон? Ні, я не поїду в Росію. У мене є своя думка. Вона комусь може не подобатися, а для мене ця країна закрита назавжди", – сказав Бєлік в ефірі програми Вацко Light.

Нагадаємо, Олексій Бєлік відомий своїми виступами за донецький Шахтар, за який він зіграв 144 матчі та відзначився 51 голом.

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