"Зі стартового свистка у Динамо буде вигідніша позиція в плані ведення гри, тому що вони добре організовані. Думаю, гра буде розвиватися в тому ж руслі, що і в матчі за Суперкубок.

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Динамо буде намагатися за рахунок організованої оборони не давати розгулятися і, звичайно, діяти на контратаках. Кияни додали у впевненості. Коли є вимогливий тренер і висока організація гри, ти від матчу до матчу додаєш.

Не пам'ятаю, щоб минулого року Динамо так впевнено діяло в обороні. Команда практично не пропускає і навіть не дає створювати моменти біля своїх воріт. Хочеться, щоб гравці продемонстрували на полі все, що вміють. У таких матчах якщо не віддаєшся, ти програв", – сказав Бєлік у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже сьогодні, 17 квітня, Шахтар і Динамо на НСК Олімпійський зійдуться в очному протистоянні. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають "гірників" на 7 очок.

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