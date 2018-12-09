Бєлік: У 2008 році мені доводилось обирати між Динамо та донецьким Металургом

Колишній нападник Шахтаря Олексій Бєлік розповів, як йому доводилось обирати між Динамо та донецьким Металургом.

"Мені доводилося вибирати – Динамо або Металург Донецьк. Я така людина, якій дуже важко даються зміни. Я все життя прожив в Донецьку поруч зі своїми батьками і друзями.

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І тут, у 2008 році мені пропонують проект в цьому ж місті, але трохи скромніший. Коли у підсумку йшов з Шахтаря у Дніпро, у мене душа рвалася на частини. Хоча я ні про що не шкодую", – сказав Бєлік у шоу "Вацко Лайв".

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Нагадаємо, Олексій Бєлік за свою кар’єру найбільше пограв у Шахтарі, після чого був період у німецькому Бохумі, вітчизняному Дніпрі та запорізькому Металурзі.