"Звісно, ми хотіли до гри з Динамо U-19 підійти в статусі лідерів чемпіонату, маючи певний гандикап. Наразі відстаємо від опонента на один бал, але я не той тренер, який попри все відмовиться від боротьби за чемпіонство, поки на нього залишаються математичні шанси.

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Я розумію, що перебуваю на цій посаді передусім для розвитку футболістів, але боротьба за чемпіонство є ключовим фактором, який допомагає гравцям швидше прогресувати", – заявив Олексій Бєлік в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Зауважимо, що коментар Бєліка про відмову від чемпіонства може бути тонким натяком на слова наставника основної команди Шахтаря Маріно Пушіча, який після чергової втрати очок визнав, що донецька команда вже не має шансів на золоті медалі УПЛ в цьому сезоні.

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