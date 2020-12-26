"COVID-19 певною мірою допоміг молодим футболістам. Я не пригадаю, щоб за рік через національну збірну проходило стільки гравців. Упевнений, що молодь буде рости і поступово багато з цих виконавців займуть свою нішу у головній команді країни.

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Чекав, що Філіппову вдасться себе проявити, оскільки мені доводилося працювати на матчах Десни і я бачив, як діє цей різнобічний гравець. З власного досвіду знаю, як непросто дається переїзд за кордон. Але якщо Олександр в Сент-Трюйдені буде продовжувати в тому ж дусі, то все можливо.

Також, думаю, що всі українські футболісти, які знаходяться в обоймі Динамо і Шахтаря, але не викликалися до збірної, все одно є потенційними кандидатами", – сказав Бєлік у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, свої наступні матчі збірна України проведе аж в березні 2021 року – підопічні Шевченка розпочнуть відбір на ЧС-2022.

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