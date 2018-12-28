Бєлік: Шевченко допоміг мені дебютувати у збірній України

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік пригадав дебют у національній команді та найбільший курйоз за час виступів за "жовто-синіх".

"У виїзному матчі відбору ЧС-2006 проти Казахстану я, може, і не дебютував б, якби не травма Андрія Шевченка. Але я намагався, як міг, замінити настільки авторитетного форварда. Навіть забив м'яч у своєму першому поєдинку за "жовто-синіх".

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Сам же виклик в збірну був для мене несподіваним, тому хотілося віддячити головного тренеру Олега Блохіну за довіру.

Таке залишається в пам'яті на все життя, хоча я, в принципі, пам'ятаю всі свої 19 матчів за головну команду країни. Ще міг би відзначити поєдинок Чемпіонату світу проти італійців. Незважаючи на поразку в чвертьфіналі після гри чомусь не було надто засмучених, адже збірна і так показала хороший результат.

Найбільший курйоз? Напевно, матч з Грузією в тому ж відборі на чемпіонат світу. На 89-й хвилині ми немов палицею по голові отримали, адже перемога, яка дозволяла стати фіналістом Мундіалю, вислизнула за лічені хвилини до закінчення поєдинку. Але потім з'ясувалося, що потрібна нам нічия відбулася в матчі Туреччина – Данія. Незвично було починати святкувати вихід на Чемпіонат світу, сідаючи в літак", – розповів Бєлік порталу Команда 1.