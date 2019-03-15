Бєлік: Псевдовболівальники, які ходять на Динамо раз на рік, не можуть мати претензій через 0:5 від Челсі

Екс-форвард Шахтаря Олексій Бєлік вважає, що не всі вболівальники киян мають право критикувати "біло-синіх" через розгромну поразку від Челсі у Лізі Європи.

"Не сперечаюся, Динамо за підсумками цього матчу заслуговує, щоб команду критикували.

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Але слухав сьогодні вранці радіо, читав коментарі в інтернеті. Мене дивує, як можуть псевдовболівальники, які ходять на стадіон один або два рази на рік, розкидатися фразами на кшталт "Приберіть фізрука!" чи "Цей хлопець не заслуговує носити футболку київського Динамо?

Прийдіть, підтримайте команду в матчах з Олімпіком і Десною, а тоді дорікайте за Челсі", – передає слова Бєліка Glavcom з посиланням на телеканал Футбол.

До слова, вчора на матч між Динамо та Челсі завітали майже 65 тисяч вболівальників.

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