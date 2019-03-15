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Бєлік: Псевдовболівальники, які ходять на Динамо раз на рік, не можуть мати претензій через 0:5 від Челсі

18:36 755 Читать на русском
Бєлік: Псевдовболівальники, які ходять на Динамо раз на рік, не можуть мати претензій через 0:5 від Челсі
Динамо без шансів поступилося Челсі в Києві / ФК Динамо

Екс-форвард Шахтаря Олексій Бєлік вважає, що не всі вболівальники киян мають право критикувати "біло-синіх" через розгромну поразку від Челсі у Лізі Європи.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Не сперечаюся, Динамо за підсумками цього матчу заслуговує, щоб команду критикували.

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Але слухав сьогодні вранці радіо, читав коментарі в інтернеті. Мене дивує, як можуть псевдовболівальники, які ходять на стадіон один або два рази на рік, розкидатися фразами на кшталт "Приберіть фізрука!" чи "Цей хлопець не заслуговує носити футболку київського Динамо?

Прийдіть, підтримайте команду в матчах з Олімпіком і Десною, а тоді дорікайте за Челсі", – передає слова Бєліка Glavcom з посиланням на телеканал Футбол.

До слова, вчора на матч між Динамо та Челсі завітали майже 65 тисяч вболівальників.

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Теги
Ліга Європи Динамо - Челсі Динамо Динамо Олексій Бєлік
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