Агробізнес, за який і виступає Олексій, став чемпіоном України серед ветеранів від 35 років – вже втретє поспіль.

"Каштру не може розбудити команду на полі": Бєлік – про фіаско Шахтаря

Як інформує Facebook національної збірної України серед ветеранів, в останньому матчі екс-нападник "гірників" відзначився неймовірним ударом в падінні через себе. Ще два голи Бєлік забив з гри. За підсумкам турніру він став найкращим бомбардиром з п'ятьма голами в активі.

Нагадаємо, свого часу Олексій Бєлік виступав за українські Шахтар, Дніпро, Металург та німецький Бохум. На його рахунку також 19 матчів за збірну України та 5 голів.

"Ви серйозно вважаєте, що Луческу ниє?": Динамо програло саме собі, а український футбол деградує – реакція на Класичне