Бєлік пояснив, чим УПЛ схожа на англійську Прем'єр-лігу

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився очікуваннями на другу частину сезону вітчизняного чемпіонату.

"Інтрига за чемпіонство? Я не вірю, що Шахтар може розгубити 14-очкову перевагу перед конкурентами.

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Хто посяде другу і третю сходинки? Хотілося б, щоб хоч ця інтрига трималася до останнього туру. Хоч чимось будемо схожі на англійську Прем'єр-лігу... В УПЛ у цій боротьбі на боці Динамо досвід, якого немає у Зорі, Десни та Олександрії. А третє місце я віддам луганцям.

Хто фінішує шостим? У цій боротьбі я поставлю на Маріуполь, який на відміну від своїх конкурентів, виглядає більш стабільно протягом довгої дистанції. На стороні азовців досвід і перевага за очками", – цитує Бєліка Команда 1.

Нагадаємо, 19-й тур УПЛ стартує вже 22 лютого матчем Маріуполь – Зоря.

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