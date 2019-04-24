Бєлік назвав найкращих гравців Динамо та Шахтаря у цьому сезоні

Екс-форвард "гірників" Олексій Бєлік поділився очікуваннями від центрального матчу 25-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

"Сподіваюся, що ми побачимо яскраву гру, в якій футболісти поважатимуть один одного. Особисто я, звичайно ж, вболіватиму за Шахтар.

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Фаворит? Вважаю, що багато факторів грають на руку донеччанам. Загалом Хацкевич грає добре проти Шахтаря Фонсеки. Проте цього разу киянам необхідна лише перемога, а успішна тактика киян в останніх іграх проти "гірників" будувалася саме на контратаках. Тож мені дуже цікаво, яку тактику обере Олександр Миколайович для Динамо. Зрозуміло, що в позиційному футболі Шахтар має кращі шанси, тож киянам доведеться чимось дивувати суперника, а отже ризикувати.

Звичайно, я залишаюся вболівальником Шахтаря, і буду радий, якщо "гірники" переможуть у середу. Але якщо ні – не страшно. У нас має бути інтрига, адже це завжди плюс для нашого чемпіонату. У Динамо низка дуже цікавих гравців – Миколенко, Шапаренко, той же Циганков. Команда вміє грати у футбол.

Який би статус матч між Динамо і Шахтарем не мав, який би розрив в очках не був би, і у мій час, і зараз це гра високого рівня. Такі матчі завжди запам'ятовуються. Але хочеться, щоб вони запам'яталися гарною і чесною грою з повагою один до одного.

Найкращі гравці у складі обох команд у цьому сезоні? Тайсон у складі Шахтаря та Миколенко у Динамо. Я вже говорив про Циганкова, але дуже тішуся саме за Миколенка. Думаю, це вже готовий гравець для якось хорошого чемпіонату, навіть попри свій юний вік. Віталій демонструє справді зрілу гру і є дуже важливим для нинішнього Динамо", – цитує Бєліка прес-служба киян.

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