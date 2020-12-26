"Маліновський найбільше прогресував. Зрозуміло, що Руслан вже давно виступає на високому рівні, але останні два-три роки цей півзахисник планку не опускає.

Аталанта придбала у Генка екс-партнера Маліновського

Ми звикли чекати якогось чуда від Коноплянки або Ярмоленка, але, з огляду на, їхні проблеми, Маліновський взяв на себе ношу лідерства в збірній, і у нього це чудово виходило", – цитує Бєліка Команда 1.

Зауважимо, у Руслана загалом 32 матчі у футболці національної команди та шість забитих м'ячів.

Ювентус втрачає 6 очок за день – Роналду грабують серед білого дня, а Маліновський може добити, позбавивши головного