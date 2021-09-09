"Важко виділити момент, в якому ми були хороші. Начебто непогано перебудовувалися в обороні, але була якась неуважність.

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Чехи могли забивати не один і не два м'ячі. Відрізок до 15-ї хвилини зустрічі мені сподобався, а в другому таймі ми не знали, як вийти з оборони. Нічого не виходило попереду за винятком моменту Зубкова. Наша гра в атаці у другому таймі – катастрофа", – сказав Бєлік у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, забивши в середині першого тайму у матчі з Чехією українці примудрились пропустити на четвертій доданій хвилині і втратили, здавалося б, стовідсоткову перемогу.

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