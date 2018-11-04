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Бєлік: Динамо не заслуговувало програти Шахтарю

14:24 817 Читать на русском
Бєлік: Динамо не заслуговувало програти Шахтарю
Шахтар – Динамо / фото: ФК Шахтар

Колишній нападник збірної України Олексій Бєлік поділився емоціями після матчу 14 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

"Не можна говорити, що команда не заслужила перемогу, коли вона виграє. Динамо не заслуговувало програти, але Шахтар переміг.

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Арбітр розібрався в ситуації з вилученням, ще й боковий суддя підказав. Провокація Вербіча? Ми не знаємо всієї ситуації. Можливо, щось і Степаненко сказав, але Тарас відстоював свою правду і не розпускав руки, як це зробив Вербіч, тому він і не правий.

Перший тайм від Шахтаря був неоднозначним. "Гірники" володіли ініціативою, але небезпечних моментів не було, а ось Динамо могло і розвинути свою перевагу. Фонсека розумів, що вихід Тайсона потрібен команді, незважаючи на будь-який рахунок. Динамо був потрібен результат, а Тайсон міг розвивати контратаки", – сказав Бєлік в ефірі телеканалу Футбол 1.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Олексій Бєлік Олексій Бєлік Шахтар - Динамо
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