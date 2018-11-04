Бєлік: Динамо не заслуговувало програти Шахтарю

Колишній нападник збірної України Олексій Бєлік поділився емоціями після матчу 14 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

"Не можна говорити, що команда не заслужила перемогу, коли вона виграє. Динамо не заслуговувало програти, але Шахтар переміг.

Шахтар – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Арбітр розібрався в ситуації з вилученням, ще й боковий суддя підказав. Провокація Вербіча? Ми не знаємо всієї ситуації. Можливо, щось і Степаненко сказав, але Тарас відстоював свою правду і не розпускав руки, як це зробив Вербіч, тому він і не правий.

Перший тайм від Шахтаря був неоднозначним. "Гірники" володіли ініціативою, але небезпечних моментів не було, а ось Динамо могло і розвинути свою перевагу. Фонсека розумів, що вихід Тайсона потрібен команді, незважаючи на будь-який рахунок. Динамо був потрібен результат, а Тайсон міг розвивати контратаки", – сказав Бєлік в ефірі телеканалу Футбол 1.

Шахтар – Динамо: катастрофа останніх хвилин, фіаско 2-х легіонерів, давно небачене КЛАСичне, або Заміни вирішують все