Бєлік: Челсі – нормальний варіант для Динамо, у "синіх" купа проблем

Екс-форвард Шахтаря Олексій Бєлік прокоментував підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Нормальний варіант. Відразу є невеликий плюс – перша гра на чужому полі. Кияни вже не так давно грали з Челсі в Лізі чемпіонів. У цій парі все можливо. Будемо дивитися на це протистояння з оптимізмом. Сьогодні Челсі отримало бан на два трансферних вікна. Це теж впливає на гравців. Азар буде вирішувати своє майбутнє, якщо не можна запросити нових гравців.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари

Челсі може відкотитися з топ-4 на 6-7 місце. Динамо під силу скористатися цими проблемами. У нас не позитивний баланс зустрічей з Челсі, але тоді в групі Ліги чемпіонів результат вирішив один м'яч.

У лондонців дуже багато проблем. Їм потрібно з ними справлятися. Через чемпіонат Челсі може не вийти пройти в Лігу чемпіонів. А це великі гроші. Тоді потрібно вигравати Лігу Європи. Якщо був би Конте, динамівцям було б важче. Саррі намагається поставити команді атакувальну гру Наполі, але поки не виходить. Це дає шанси супернику. Конте ж міг зіграти від оборони в кращих традиціях Атлетіко", – цитує Бєліка Динамоманія.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?