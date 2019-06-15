Бєлік – про фінал ЧС-2019: Наші хлопці, можливо, кращі за корейців

Екс-форвард збірної України Олексій Бєлік поділився очікуваннями від фінального матчу чемпіонату світу-2019 U-20 Україна – Південна Корея.

"За рахунок організації, продемонстрованої нашою збірною, ми зуміли вийти фінал. Запорука успіху – дисципліна, якісна гра в обороні і колективні дії команди. Можливо, хлопці не показували надто яскравого футболу, але зате билися один за одного, і дисципліна була на найвищому рівні.

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Такі ж якості, як і у нашої збірної, демонструє Південна Корея, тому ці дві команди і в фіналі. В принципі, у вирішальному матчі нічого не треба міняти, а гнути свою лінію, і також відповідально і організовано грати, терпіти, як і у всіх матчах, знайти свій шанс і реалізувати його. А майстерності у гравців вистачає.

Звичайно шкода, що пропускає поєдинок провідний захисник Попов, проте отримають шанс інші гравці довести свою спроможність і показати себе з найкращого боку. В першу чергу будемо сподівається на себе, а потім на удачу, яку потрібно заслужити.

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Залишилося зробити один, але найважчий крок, бо нам протистоїть непростий суперник. Пам'ятаю, у 2001 році на чемпіонаті світу U-20 в Аргентині грали проти китайців, зіграли 0:0. Ми їх називали маленькими роботами. Вони невтомно можуть борознити все поле, приблизно така ж і збірна Кореї. Але наші хлопці нічим не гірші, а може навіть і кращі. Чекаємо перемоги, і будемо зустрічати як героїв", – підкреслив Бєлік в інтерв'ю UA-Футбол.

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