"Якщо вже так хотіли вручати "Золотий м'яч" аргентинцю, то потрібно було застосувати цілком розумний компроміс: на вчорашній церемонії викликати на сцену Лєвандовскі та Мессі, вручивши кожному з них по призу. Роберту за 2020-й рік, Ліонелю – за 2021-й.

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Забиваючи голи з року в рік поляк по праву його заслужив, та й аргентинцю було б не прикро. Або ж Лєвандовскі дати нинішній "Золотий м'яч", при цьому придумати для Мессі номінацію "найкращому з кращих". Колись же легендарному Альфредо Ді Стефано журнал France Football вручив такий приз у Франції – "Супер золотий м'яч". Ні до, ні після цього футболіста більше ніхто такої честі не удостоювався", – цитує Бєланова Meta-ratings.

Нагадаємо, Ліонель Мессі отримав вже 7-й для себе "Золотий м'яч", що абсолютним рекордом.

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