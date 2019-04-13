toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Бєланов: Нам не потрібні Мессі або Роналду, потрібно любити та знати свою історію

12:04 222 Читать на русском
Бєланов: Нам не потрібні Мессі або Роналду, потрібно любити та знати свою історію
Ігор Бєланов / фото із соцмереж

Відомий екс-футболіст Ігор Бєланов поділився думкою про дитячий турнір, який названий в його честь.

"У дітей зараз є великі привілеї. Коли я був хлопчиськом, мене ніхто не тренував, я сам малював собі ворота. Але у мене була мрія чогось досягти.

"Був би він наш, дали б йому", – Блохін і Бєланов розкритикували Луческу за слова про Лобановського

Тоді я не мріяв про "Золотий м'яч", звичайно, але я хотів зробити свій внесок і чогось досягти. Своїм прикладом хочу показати, що можливо все. Нам не потрібні Мессі, Роналду. Треба любити і знати свою історію", – сказав Ігор Бєланов.

У першому "Кубку довіри" перемогла дитяча команда з Львівщини

Нагадаємо, колишній футболіст Динамо та володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов разом з ФФУ започаткував новий турнір для дітей віком до 10 років.

Джерело: Футбол 24
Теги
Ігор Бєланов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Тоттенхем
14:30
Хаддерсфілд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук