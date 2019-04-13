Бєланов: Нам не потрібні Мессі або Роналду, потрібно любити та знати свою історію

Відомий екс-футболіст Ігор Бєланов поділився думкою про дитячий турнір, який названий в його честь.

"У дітей зараз є великі привілеї. Коли я був хлопчиськом, мене ніхто не тренував, я сам малював собі ворота. Але у мене була мрія чогось досягти.

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Тоді я не мріяв про "Золотий м'яч", звичайно, але я хотів зробити свій внесок і чогось досягти. Своїм прикладом хочу показати, що можливо все. Нам не потрібні Мессі, Роналду. Треба любити і знати свою історію", – сказав Ігор Бєланов.

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Нагадаємо, колишній футболіст Динамо та володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов разом з ФФУ започаткував новий турнір для дітей віком до 10 років.