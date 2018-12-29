Бєланов може отримати посаду в ФФУ

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів, що запропонував екс-гравцю Динамо Ігорю Бєланову посаду в ФФУ.

Очільник ФФУ Андрій Павелко у розмові з журналістами телеканалу "Футбол 1" зізнався, що володар "Золотого м'яча"-1986 Ігор Бєланов може працевлаштуватись у Федерації футболу України. Щоправда поки невідомо, про яку саме посаду йдеться.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Олег Блохін став співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу Федерації футболу України.

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