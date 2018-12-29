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Бєланов може отримати посаду в ФФУ

20:50 1050 Читать на русском
Бєланов може отримати посаду в ФФУ
Ігор Бєланов / фото із соцмереж

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів, що запропонував екс-гравцю Динамо Ігорю Бєланову посаду в ФФУ.

Очільник ФФУ Андрій Павелко у розмові з журналістами телеканалу "Футбол 1" зізнався, що володар "Золотого м'яча"-1986 Ігор Бєланов може працевлаштуватись у Федерації футболу України. Щоправда поки невідомо, про яку саме посаду йдеться.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Олег Блохін став співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу Федерації футболу України.

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Теги
ФФУ Андрій Павелко Ігор Бєланов
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