"Я, зізнатися, був упевнений, що матч перенесуть на іншу дату. Ну або в крайньому випадку – потягнуть жереб. А так виходить, що дві команди були на місці проведення матчу, готові були вийти на поле. Але за рішенням лікаря, який не має відношення до футболу, гру скасували і одній з команд зарахували поразку. Це абсурд! Так УЄФА далеко може зайти. Такими рішеннями вони самі себе заганяють в кут!

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Наприклад, влітку планують провести Євро. Так що, кожна країна повинна буде ще і вдома тримати одну команду, щоб в разі необхідності тут же відправити її на Євро у випадку, якщо лікар будь-якої країни вирішить скасувати матч? Погодьтеся, звучить абсурдно. Але, повторюся, УЄФА сам підштовхує нас до таких висновків. І тепер в європейському футболі створений дуже небезпечний прецедент – стадіон готовий, дві команди відповідно до вимог УЄФА мають необхідну для проведення матчу кількість гравців, але поєдинок національних збірних може бути скасований через рішення місцевого функціонера. Виникає питання: так хто в Європі управляє футболом – УЄФА чи, скажімо, лікарі, що не мають відношення до футболу?" – цитує Бєланова Footboom.

Нагадаємо, 25 листопада УЄФА зарахував Україні технічну поразку у поєдинку Ліги націй зі Швейцарією. Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні.

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