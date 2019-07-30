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Буйного фаната Челсі викинули з вагону метро

15:03 326 Читать на русском
Буйного фаната Челсі викинули з вагону метро
Бідолашному фанату довелось чекати наступний потяг / Фото з відкритих джерел

В Лондоні переконані, що свої вболівальницькі симпатії потрібно проявляти на стадіонах.

Один з вболівальників Челсі вирішив гучно озвучити на весь вагон метро, яку команду він підтримує та спонукав інших пасажирів долучитись до прославляння "синіх".

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На жаль, у вагоні більше не було прихильників лондонського клубу, а через деякий час один з пасажирів втомився від співу відданого фаната Челсі та виштовхнув останнього з потягу на одній із станцій.

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Англія Челсі Челсі футбольні курйози Відеоновини
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