"Думаю, мені допомагає те, що я не переймаюсь щодо кількості голів або гольових передач, на мене це не тисне. Мені важливіше, щоб команда вигравала. Я абстрагувався від статистики, адже мені вже не 20 років, аби стежити за цим, гнатися за особистими рекордами.

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Мені потрібно більше думати про командну гру. Так інколи виходить, що вдається забивати голи. Але все одно суперники вже готуються, розбирають у тому числі мою гру, і мені стає набагато важче забивати, віддавати гольові передачі. Відчуваю, що суперники стали приділяти більше уваги мені у фінальній стадії атак, коли йде передача або простріл до штрафного майданчика", – цитує Буяльського офіційний сайт "біло-синіх".

До слова, кияни пройшли Брюгге, зокрема, завдяки двом голам Віталія. У поточному сезоні 28-річний хавбек провів за Динамо 22 зустрічі, відзначився 5 м'ячами та 7 асистами.

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