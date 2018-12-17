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Буяльський: Задоволений жеребкуванням Ліги Європи

22:38 95 Читать на русском
Буяльський: Задоволений жеребкуванням Ліги Європи
Віталій Буяльський / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де киянам доведеться зіграти проти Олімпіакоса.

"У принципі, задоволений. У минулому році ми дивилися Олімпіакос, коли готувалися до АЕКа. Олімпіакос – дуже силова команда, потрібно буде грати низом, оскільки вгорі з ними складно боротися.

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Однак цей суперник і сам грає в футбол, і дозволяє це робити опонентові. Ми зобов'язані добре підготуватися до цього протистояння і постаратися пройти Олімпіакос.

АЕК більш технічна команда, а ось Олімпіакос сповідує більш силовий футбол. У них багато довгих передач, добре використовують свої шанси при стандартах. Будемо готуватися до цього на зборах, впевнений, тренерський штаб зробить на цьому акцент", – цитує Буяльського dynamo.kiev.ua.

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Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

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