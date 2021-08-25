Лідер киян у звітному матчі забив два голи, допомігши своїй команді реабілітуватися за втрату очок у попередньому турі.

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Такі показники дозволили Буяльському стати найкращим гравцем туру за оцінками InStat, повідомляє Команда1. Віталій набрав 418 балів. У топ-3 також розташувалися два гравці Шахтаря – Михайло Мудрик (338) та Манор Соломон (337).

Додамо, що оцінка Буяльського стала рекордною у нинішньому сезоні. Наразі більше жоден гравець не перетнув позначку в 400 балів. У попередніх турах переможцями ставали Єгор Картушов (Десна, 332), Владислав Кочергін (Зоря, 378), Руслан Степанюк (Ворскла, 362), Сергій Кривцов (Шахтар, 342).

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