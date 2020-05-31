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Буяльський вважає скасування гола Сидорчука помилкою судді

21:13 1195 Читать на русском
Буяльський вважає скасування гола Сидорчука помилкою судді
Віталій Буяльський / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Віталій Буяльський поділився думками щодо невдачі у матчі 24 туру УПЛ проти Шахтаря.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Звичайно, нецікаво, коли немає уболівальників, немає підтримки, неважливо – за тебе вболівають чи проти тебе. У такій ситуації головне, що ми вже продовжили чемпіонат. В принципі, фанати змогли зарядити нас перед стадіоном, якщо не брати до уваги результат гри. Можна сказати рівень бразильців Шахтаря показав, що після такої перерви вони чудово грають з м'ячем. Особливо коли в середину поля вийшов ще один бразилець, нам набагато важче стало грати.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Напевно, ми перебуваємо в непоганому фізичному стані. Перший тайм був дуже навіть хорошим. Особливо перші 15-20 хвилин. Ми накривали. Але будь-яка команда не може всю гру накривати. Думаю, ми готові фізично. Головне, підготувати голову кожному з нас і боротися за друге місце. Треба бути реалістами.

Чесно, навіть не думаємо про те, що і другий матч з Шахтарем буде в Києві. У нас завдання – матч з Олександрією. Ми повинні готуватися від гри до гри. Тоді у нас буде якийсь результат і якийсь рух. Якщо через тиждень Олександрія, а ми будемо думати про Шахтар, нічого не буде. Наш скасований гол? Навіть не знаю, я не бачив. Коли ми забили перший м'яч, як на мене, чистий гол був, але арбітри так вирішили. Це їхня робота. Коли я забив, навіть не знав, як радіти, тому що уболівальників не було. Те, що ми робимо на тренуванні іноді, воно вийшло", – цитує Буяльського сайт Динамо.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
19:00
13297
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Шахтар - Динамо Динамо Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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