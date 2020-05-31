Буяльський вважає скасування гола Сидорчука помилкою судді

Хавбек Динамо Віталій Буяльський поділився думками щодо невдачі у матчі 24 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Звичайно, нецікаво, коли немає уболівальників, немає підтримки, неважливо – за тебе вболівають чи проти тебе. У такій ситуації головне, що ми вже продовжили чемпіонат. В принципі, фанати змогли зарядити нас перед стадіоном, якщо не брати до уваги результат гри. Можна сказати рівень бразильців Шахтаря показав, що після такої перерви вони чудово грають з м'ячем. Особливо коли в середину поля вийшов ще один бразилець, нам набагато важче стало грати.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Напевно, ми перебуваємо в непоганому фізичному стані. Перший тайм був дуже навіть хорошим. Особливо перші 15-20 хвилин. Ми накривали. Але будь-яка команда не може всю гру накривати. Думаю, ми готові фізично. Головне, підготувати голову кожному з нас і боротися за друге місце. Треба бути реалістами.

Чесно, навіть не думаємо про те, що і другий матч з Шахтарем буде в Києві. У нас завдання – матч з Олександрією. Ми повинні готуватися від гри до гри. Тоді у нас буде якийсь результат і якийсь рух. Якщо через тиждень Олександрія, а ми будемо думати про Шахтар, нічого не буде. Наш скасований гол? Навіть не знаю, я не бачив. Коли ми забили перший м'яч, як на мене, чистий гол був, але арбітри так вирішили. Це їхня робота. Коли я забив, навіть не знав, як радіти, тому що уболівальників не було. Те, що ми робимо на тренуванні іноді, воно вийшло", – цитує Буяльського сайт Динамо.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці