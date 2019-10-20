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Буяльський відзначив ювілей у матчі Динамо проти Олександрії

20 жовтня 23:55 160 Читать на русском
Буяльський відзначив ювілей у матчі Динамо проти Олександрії
Віталій Буяльський / Футбол 24

Матч 11 туру УПЛ між Динамо та Олександрією став особливим для хавбека київського клубу Віталія Буяльського.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

Звітна гра стала для півзахисника столичного гранда 200-ю у професіональній кар'єрі, інформує Sport.ua.

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Буяльський провів за Динамо 173 поєдинки, також в його активі 20 матчів за ужгородську Говерлу і сім – за збірну України. В них він зміг відзначитися 38 голами і 22 асистами.

Нагадаємо, Буяльський дебютував за Динамо у матчі Кубка України проти Кремня – 21 вересня 2011 року.

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Динамо Динамо Динамо - Олександрія Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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