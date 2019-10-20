Буяльський відзначив ювілей у матчі Динамо проти Олександрії

Матч 11 туру УПЛ між Динамо та Олександрією став особливим для хавбека київського клубу Віталія Буяльського.

Звітна гра стала для півзахисника столичного гранда 200-ю у професіональній кар'єрі, інформує Sport.ua.

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Буяльський провів за Динамо 173 поєдинки, також в його активі 20 матчів за ужгородську Говерлу і сім – за збірну України. В них він зміг відзначитися 38 голами і 22 асистами.

Нагадаємо, Буяльський дебютував за Динамо у матчі Кубка України проти Кремня – 21 вересня 2011 року.

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