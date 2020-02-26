Буяльський відзначив сильні сторони СК Дніпро-1 перед матчем з командою Михайленка

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився очікуваннями від матчу з СК Дніпро-1 у 20 турі УПЛ.

"Наскільки готова команда – це вже покаже гра і те, як ми будемо діяти під час неї. А сьогодні ми відпрацьовували командний пресинг і вихід з оборони. Завтра будемо переглядати суперника і обговорювати, які у них слабкі і сильні сторони.

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Якщо не помиляюся, у СК Дніпро-1 не так багато молодих футболістів – 3-4, не більше. Вся лінія оборони складається з досвідчених гравців – наприклад, Польовий, в середині грає досвідчений Кравченко... Можу сказати, що це укомплектована команда, вони вийшли з Першої ліги в елітний дивізіон, зберігши більшість гравців. Тому футболісти зіграні, зустріч повинна бути цікавою", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у п'ятницю, 28 лютого.

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