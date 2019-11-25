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Буяльський виділив пріоритети Динамо у чемпіонаті України

18:46 568 Читать на русском
Буяльський виділив пріоритети Динамо у чемпіонаті України
Віталій Буяльський / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Віталій Буяльський розповів про настрій команди після розгромної перемоги над Маріуполем (3:0) у 15 турі УПЛ.

21’ Віталій Буяльський
77’ Віктор Циганков
81’ Беньямін Вербіч
 
21’ Віталій Буяльський
77’ Віктор Циганков
81’ Беньямін Вербіч

Півзахисник київського клубу вважає, що наразі потрібно сконцентруватися на стабільному здобутті очок.

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"Для Динамо зараз найголовніше – це три очки. Ми опинилися в такій ситуації, коли не так на свою гру дивимося, як на результат. Треба чіплятися за друге місце і набирати очки", – розповів Буяльський у коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, Динамо після перемоги над Маріуполем змогло повернутися на другу сходинку УПЛ, однак відставання від Шахтаря складає аж 13 очок.

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Динамо Динамо Динамо - Маріуполь Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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