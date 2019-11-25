Буяльський виділив пріоритети Динамо у чемпіонаті України

Хавбек Динамо Віталій Буяльський розповів про настрій команди після розгромної перемоги над Маріуполем (3:0) у 15 турі УПЛ.

Півзахисник київського клубу вважає, що наразі потрібно сконцентруватися на стабільному здобутті очок.

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"Для Динамо зараз найголовніше – це три очки. Ми опинилися в такій ситуації, коли не так на свою гру дивимося, як на результат. Треба чіплятися за друге місце і набирати очки", – розповів Буяльський у коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, Динамо після перемоги над Маріуполем змогло повернутися на другу сходинку УПЛ, однак відставання від Шахтаря складає аж 13 очок.

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