У родині одного з лідерів київського Динамо Віталія Буяльського сталося щасливе поповнення.

У хавбека "біло-синіх" народився син. Про радісну звістку дружина Буяльського сповістила в персональному Instagram.

Педрінью став батьком – легіонер Шахтаря анонсував поповнення ще влітку

Аліна Буяльська народила 29 жовтня. Ім'я малечі наразі невідоме. Про вагітність коханої Буяльського стало відомо в травні. Він тоді традиційний жестом відсвяткував один із голів у ворота Ворскли. Подружжя вже виховує доньку Злату.

До слова, в нинішньому сезоні Віталій Буяльський провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.