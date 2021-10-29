Буяльський вдруге став батьком
11:15 - Читать на русском
У родині одного з лідерів київського Динамо Віталія Буяльського сталося щасливе поповнення.
У хавбека "біло-синіх" народився син. Про радісну звістку дружина Буяльського сповістила в персональному Instagram.
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Аліна Буяльська народила 29 жовтня. Ім'я малечі наразі невідоме. Про вагітність коханої Буяльського стало відомо в травні. Він тоді традиційний жестом відсвяткував один із голів у ворота Ворскли. Подружжя вже виховує доньку Злату.
До слова, в нинішньому сезоні Віталій Буяльський провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.
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