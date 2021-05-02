Півзахисник киян Віталій Буяльський змусив говорити про себе після феєричного матчу з Ворсклою (5:1) не лише у контексті футболу.

У сім'ї динамівця очікують на поповнення. Про це повідомила дружина Буяльського Аліна у своєму Instagram після хет-трику хавбека у ворота Ворскли.

Буяльський готовий переписати свій хет-трик на Циганкова – причина варта поваги

"Якщо чесно, до останнього не хотіла афішувати, але чоловік після третього забитого м'яча не стримав своїх емоцій і показав цікавий жест, після якого я вже отримую привітання. Так, ми чекаємо на другу дитину", – написала кохана Віталія. Подружжя, до слова, вже виховує дочку Злату.

Зауважимо, хет-трик Буяльського у матчі з полтавцями став найшвидшим в історії Динамо. Щоб забити 3 м'ячі, хавбеку знадобилась 31 хвилина.

Ворскла – Динамо: чемпіонський розгром, потрійне шоу Буяльського і Караваєва, мотивація на висоті, резервісти напоготові