Буяльський: У першому таймі проти Брюгге у мене було два моменти, з яких хороший футболіст повинен принаймні один забити
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поспілкувався з журналістами після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге (1:1).
"Результат непоганий, але ми не хотіли вдома пропускати гол. Ще й зі стандарту. Ми ніби й розбирали, як вони діють на стандартах. Прикро, що пропустили саме так, а не з гри. За такої погоди важко рухатися. Важко дихати, бо не вистачає повітря.
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У першому таймі в мене було два моменти, з яких хороший футболіст повинен принаймні один забити. У другому був навіть не момент, а напівмомент – тут вдалося забити.
Проблеми Брюгге через коронавірус? Ми знали, що, можливо, буде ще складніше, оскільки футболісти, які не грали, вийдуть і будуть доводити. Для них це можливість закріпитися у складі. Іноді проти неосновних важче грати, ніж проти основних.
Приємно, коли є уболівальники. Ми вже відвикли, коли тебе підтримують і трибуни женуть вперед. Дуже приємно. Дуже дякую, що прийшли", – сказав Буяльський в ефірі телеканалу "Футбол".
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