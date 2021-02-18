"Результат непоганий, але ми не хотіли вдома пропускати гол. Ще й зі стандарту. Ми ніби й розбирали, як вони діють на стандартах. Прикро, що пропустили саме так, а не з гри. За такої погоди важко рухатися. Важко дихати, бо не вистачає повітря.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

У першому таймі в мене було два моменти, з яких хороший футболіст повинен принаймні один забити. У другому був навіть не момент, а напівмомент – тут вдалося забити.

Проблеми Брюгге через коронавірус? Ми знали, що, можливо, буде ще складніше, оскільки футболісти, які не грали, вийдуть і будуть доводити. Для них це можливість закріпитися у складі. Іноді проти неосновних важче грати, ніж проти основних.

Приємно, коли є уболівальники. Ми вже відвикли, коли тебе підтримують і трибуни женуть вперед. Дуже приємно. Дуже дякую, що прийшли", – сказав Буяльський в ефірі телеканалу "Футбол".

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