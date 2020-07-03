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Буяльський та Рябоконь визнані найкращим гравцем і тренером червня в УПЛ

3 липня 20:39 - Читать на русском
Буяльський та Рябоконь визнані найкращим гравцем і тренером червня в УПЛ
Віталій Буяльський / Фото з відкритих джерел

Українська Прем'єр-Ліга обрала найкращого гравця та тренера за підсумками минулого місяця.

Півзахисник київського Динамо Віталій буяльський визнаний найкращим гравцем червня, а наставник Десни Олександр Рябоконь – найкращим тренером, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Буяльський набрав 29% голосів. Він випередив представника Зорі Владислава Кочергіна (21%) та гравця Шахтаря Марлоса (19%).

У голосуванні за найкращого тренера Рябоконь набрав 35% голосів, випередивши Віктора Скрипника (31%), Луїша Каштру (27%) та Олексія Михайличенка (7%).

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