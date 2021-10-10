Динамо ризикує зіткнутися з кадровими проблемами навіть після перерви на матчі збірних.

Захисник Віталій Миколенко та хавбек Віталій Буяльський наразі не готуються до матчу 11-го туру УПЛ проти Львова, стверджує Meta-ratings.

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Обидва гравці киян продовжують реабілітацію після пошкоджень, через які не поїхали в табір збірної України. Буяльського турбує біль у спині, тому лікарі радять йому додатковий відпочинок. У Миколенка рецидив травми м'язу, яка давалася взнаки ще у матчі ЛЧ проти Баварії.

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Додамо, що поєдинок проти Львова відбудеться 16 жовтня, а вже 20-го підопічні Луческу поїдуть в гості до Барселони в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що наразі каталонці останні у квартеті Е, а кияни – передостанні.

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