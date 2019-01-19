Буяльський розповів про перше тренування Соля в Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський розповів про адаптацію в команді новачка киян Франа Соля.

"Ми всіх добре приймаємо. Тепер він гравець нашої команди. Ми повинні йому допомогти якомога швидше адаптуватися, щоб він відчув таку ж упевненість, яку мав у попередній команді. Головне, щоб він забивав голи.

Соль провів перше тренування з Динамо

Тренер ще не говорив про склад на матч з Бохумом. Зрозуміло, що є втома, але на її тлі можна подивитися, хто і як фізично готовий", – цитує Буяльського прес-служба Динамо.

Нагадаємо, Фран перейшов в київський клуб з нідерландського Віллема II. У сезоні 2018/19 Соль забив 13 голів в 17 матчах чемпіонату Нідерландів.

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