Буяльський розповів, чого забракло Динамо у грі з Челсі

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський пригадав поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"У матчі проти Челсі не вистачило майстерності. Це зовсім інший рівень. Люди показали, як потрібно грати у футбол. Вони усе роблять на швидкості, у них сильний чемпіонат.

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У Києві хочеться показати хорошу гру при наших уболівальниках. Наскільки я знаю, усі квитки продані. Наша команда старатиметься проявити проявити колективну гру та показати, що ми теж уміємо забивати та перемагати", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо програло Челсі з рахунком 0:3. Матч-відповідь пройде на НСК Олімпійський 14 березня, початок – о 19:55.

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