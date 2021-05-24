"Травма, як лікарі говорять, не надто складна, але в такому місці, коли йде часте навантаження на ногу. Потрібно уважно дивитися. Процедури роблю, спокій. Тріщина – це було після гри з Зорею за Кубок. Був удар, ігровий момент. Неважливо, хто вдарив. Я відчув різкий біль, але потім почав бігати, начебто розбігався, думав, що звичайна гематома, дограв нормально.

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Потім приїхав у збірну, теж тренувався, під кінець тренування починала боліти. Я ще потерпів дні три, а вже на четвертий день вона ще гірше почала боліти. Я вже сказав лікарю, щоб зробити обстеження. Коли зробив перший раз КТ, відразу побачили. Я не повірив. Попросив зробити ще МРТ і вдруге вже повірив, що таке може бути.

Андрій Миколайович викликав до себе, поговорили з ним. Він сказав, що на цьому життя не закінчується, але сам розумію, що шансів може таких і не буде, але будемо сподіватися, що все налагодиться. Наразі я кілька днів вдома, на базу приїжджаю, роблю процедури, в кіно ходжу. Сподіваюся на риболовлю поїхати, можливо, якщо лікарі дадуть дозвіл, кудись полечу відпочивати.

Наступні обстеження у нас через два з половиною тижні, подивляться як йде відновлення. Потім буде зрозуміло, але мінімум три тижні, ну і потім потрібно потихеньку починати навантажувати ногу, щоб не погіршити. Кожному з хлопців і Андрію Миколайовичу говорив, що вірю, що вони вийдуть з групи, і пройдуть якнайдальше, тому підтримую їх і хочу побажати тільки удачі", – зізнався Буяльський в ефірі програми "Великий Футбол".

Нагадаємо, у хавбека виявили тріщину плюсневої кістки ступні. На відновлення Віталію знадобиться місяць, тому він не допоможе Шевченку на Євро-2020, яке стартує 11 червня.

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