"Буяльський" просив гроші у соцмережах – шахрай видавав себе за лідера Динамо
Аферисти вирішили використати ім'я лідера киян, щоб ошукати довірливих користувачів соцмереж.
Аліна Буяльська – дружина півзахисника Динамо – опублікувала переписку з шахраєм, який під виглядом Віталія Буяльського намагався виманити гроші в Instagram.
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Схема – класична, далеко не нова. "Написав друг, що десь застряг, а йому потрібно дістатися додому. Я перебуваю в Лісабоні, у нас гра. Потрібна невелика фінансова підтримка, потім все повернуть" – такі повідомлення розсилали від імені футболіста. "Так ось як Віталік підпрацьовує. Нагадую, що його немає в соцмережах", – написала дружина динамівця.
Зауважимо, схожі речі вже траплялися два роки тому. Тоді Динамо навіть оприлюднювало офіційні сторінки гравців у соцмережах, щоб люди не ставали жертвами аферистів.
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