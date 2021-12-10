Аліна Буяльська – дружина півзахисника Динамо – опублікувала переписку з шахраєм, який під виглядом Віталія Буяльського намагався виманити гроші в Instagram.

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Схема – класична, далеко не нова. "Написав друг, що десь застряг, а йому потрібно дістатися додому. Я перебуваю в Лісабоні, у нас гра. Потрібна невелика фінансова підтримка, потім все повернуть" – такі повідомлення розсилали від імені футболіста. "Так ось як Віталік підпрацьовує. Нагадую, що його немає в соцмережах", – написала дружина динамівця.

Зауважимо, схожі речі вже траплялися два роки тому. Тоді Динамо навіть оприлюднювало офіційні сторінки гравців у соцмережах, щоб люди не ставали жертвами аферистів.

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