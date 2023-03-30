Лідер киян Віталій Буяльський все ще не є помічником для тренерського штабу Мірчі Луческу.

30-річний хавбек отримав вилучення за образу арбітра після фінального свистка матчу проти СК Дніпро-1. Віталій вже пропустив гру зі Зорею, а тепер продовжує відбувати покарання, через що не зіграє проти Львова, інформує сайт "біло-синіх".

Бущан повернувся у загальну групу Динамо перед відновленням УПЛ

Цікаво, що остаточного рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ щодо кількості матчів, які має Буяльський пропустити, досі немає, хоч пройшло вже понад 2 тижні з часу зустрічі. Очікується, що вирок стане відомий вже цього тижня. За попередньою інформацією, лідеру киян загрожує від 3 до 5 матчів дискваліфікації.

Нагадаємо, Львову підопічні Мірчі Луческу протистоятимуть у неділю, 2 квітня. Стартовий свисток на стадіоні Скіф пролунає о 13:00.

Буяльський цього сезону провів 29 поєдинків за Динамо у всіх турнірах, у яких відзначився дванадцятьма голами та шістьма результативними передачами.

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте