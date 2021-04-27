Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про стан Віталія Буяльського та розкрив деталі своєї розмови з Карлосом Де Пеною під час святкування.

"Що сказав Де Пена під час святкування? Він привітав мене і попросив відпустити його з дружиною на два дні. Чи дозволив я? Звичайно. Він повернеться зараз додому? Ні. Попереду ще три матчі і фінал Кубка України. Всі хочуть грати.

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Буяльський потребує операції на щиколотці, але сказав, що вважає за краще грати і почекає до кінця сезону. Якщо буде хірургічне втручання, він пропустить до трьох місяців. Це те, що я хотів змінити в гравцях. Всі хочуть бути частиною команди. Вони розуміють, що їхнє місце можуть посісти в будь-який момент.

У минулому році в них не вірили. Всі стверджували, що Шахтар дуже хороший, і наші футболісти прийшли до висновку, що не можуть піднятися вище другого місця. Я змінив їх. Повернув їм впевненість і переконав їх працювати більше, завжди більше", – зазначив Луческу в коментарі gsp.ro.

До слова, Буяльський провів 32 матчі у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

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