Буяльський порівняв новачка Динамо з колишньою зіркою клубу

Хавбек Динамо Віталій Буяльський оцінив перспективи бельгійського форварда Ібрагіма Каргбо.

"Каргбо – потужний нападник, особисто мені він чимось нагадує Дьємерсі Мбокані. Біжить швидко, технічний. Гадаю, його чекає в Динамо хороше майбутнє.

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Потрібно розуміти, що на зборах матчі проводяться на тлі втоми, і не завжди вдається показати в них свої найкращі якості. Каргбо повинен усе показати вже 22 лютого, коли буде перша офіційна гра. Тоді вже і навантаження будуть меншими, і фізична форма буде оптимальною. А під час зборів навантаження великі, втома накопичується, і, звичайно, може не все виходити", – розповів Буяльський у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, 19-річний Каргбо перейшов у київський гранд на початку грудня безкоштовно. Попереднім його клубом був бельгійський Льєрс, за який форвард, виступаючи на правах оренди, зіграв 10 матчів і забив 2 голи у третій за силою лізі Бельгії.

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