toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Буяльський: Помітно, що бажання працювати у всіх хлопців величезне

20 червня 16:16 260 Читать на русском
Буяльський: Помітно, що бажання працювати у всіх хлопців величезне
Віталій Буяльський / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський розповів про те, як провів відпустку.

"Коли багато відпочиваєш, завжди сумуєш за футболом. Коли був удома, намагався займатися, грати в футбол, тому що нічого не робити – це не для мене.

Динамо провело перше тренування після відпустки

Перший тиждень відпустки я взагалі не відпочивав. Незважаючи на травму, я поїхав в розташування збірної, звідки мене згодом відпустили. Після цього я поїхав до Німеччини, де провів три дні – мені там робили уколи, різні процедури, а також сказали через місяць ще раз повторити курс. Поки, слава Богу, нічого не турбує. Після візиту до Німеччини з'їздив відпочити до Туреччини, а потім відвідав родичів у Вінницькій області.

Перед тим, як роз'їхатися по відпустках, тренери видали нам програми підготовки. І вже за першими тренуваннями видно, хто як готувався весь цей час.

Помітно, що бажання працювати у всіх хлопців величезне, всі стараються. Зрозуміло, що функціонально не всі готові, далеко не все виходить, але потихеньку згадуємо все", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Теги
Динамо Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар попрощався з Срною
    Україна — 16:04404 Шахтар попрощався з Срною
1
год
:
48
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук