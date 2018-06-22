Буяльський: Помітно, що бажання працювати у всіх хлопців величезне

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський розповів про те, як провів відпустку.

"Коли багато відпочиваєш, завжди сумуєш за футболом. Коли був удома, намагався займатися, грати в футбол, тому що нічого не робити – це не для мене.

Динамо провело перше тренування після відпустки

Перший тиждень відпустки я взагалі не відпочивав. Незважаючи на травму, я поїхав в розташування збірної, звідки мене згодом відпустили. Після цього я поїхав до Німеччини, де провів три дні – мені там робили уколи, різні процедури, а також сказали через місяць ще раз повторити курс. Поки, слава Богу, нічого не турбує. Після візиту до Німеччини з'їздив відпочити до Туреччини, а потім відвідав родичів у Вінницькій області.

Перед тим, як роз'їхатися по відпустках, тренери видали нам програми підготовки. І вже за першими тренуваннями видно, хто як готувався весь цей час.

Помітно, що бажання працювати у всіх хлопців величезне, всі стараються. Зрозуміло, що функціонально не всі готові, далеко не все виходить, але потихеньку згадуємо все", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.