"Найголовніше, що обійшлося без травм. На першому зборі були великі навантаження, виконали багато бігової роботи, тренували витривалість та швидкість. В принципі, непогано провели спаринги. Так, перемоги не було, але тренерську установку, як на мене, виконали відсотків на 90.

Краса Антюха та Гармаша у відеоогляді матчу Динамо – Люцерн – 3:3

Непроста нічия у спарингу з Люцерном? Так склалося, що нам швидко забили два м'ячі, і було складно відігратися. В принципі, можна сказати, що після 15 хвилини ми контролювали гру, непогано діяли, і були винагороджені за свої старання наприкінці зустрічі.

Повернення збірників у Динамо? Думаю, хлопці відпочинуть ще трохи після виснажливого турніру. Їм потрібна пауза – не стільки у фізичному плані, скільки у психологічному. Вони були тривалий час без сімей, дружин, дітей, і їм необхідно відпочити, щоб із новими силами повернутися до роботи", – поділився Буяльський у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що кияни розписали результативну нічию у спарингу з Люцерном (3:3), програючи впродовж зустрічі у 2 голи.

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