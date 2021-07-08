Буяльський підбив підсумки перших тренувальних зборів Динамо, відзначивши головний плюс для Луческу
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував результати літніх зборів для київського клубу.
"Найголовніше, що обійшлося без травм. На першому зборі були великі навантаження, виконали багато бігової роботи, тренували витривалість та швидкість. В принципі, непогано провели спаринги. Так, перемоги не було, але тренерську установку, як на мене, виконали відсотків на 90.
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Непроста нічия у спарингу з Люцерном? Так склалося, що нам швидко забили два м'ячі, і було складно відігратися. В принципі, можна сказати, що після 15 хвилини ми контролювали гру, непогано діяли, і були винагороджені за свої старання наприкінці зустрічі.
Повернення збірників у Динамо? Думаю, хлопці відпочинуть ще трохи після виснажливого турніру. Їм потрібна пауза – не стільки у фізичному плані, скільки у психологічному. Вони були тривалий час без сімей, дружин, дітей, і їм необхідно відпочити, щоб із новими силами повернутися до роботи", – поділився Буяльський у коментарі офіційному сайту Динамо.
Зазначимо, що кияни розписали результативну нічию у спарингу з Люцерном (3:3), програючи впродовж зустрічі у 2 голи.
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