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Буяльський: Перший матч проти Мальме приємно згадувати – після нього у Динамо почалася хороша серія

20:28 215 Читать на русском
Буяльський: Перший матч проти Мальме приємно згадувати – після нього у Динамо почалася хороша серія
Віталій Буяльський / УНІАН

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський пригадав матч 1-го туру Ліги Європи, у якому "біло-сині" обіграли свого сьогоднішнього суперника  – шведський Мальме.

 

"Звичайно, першу гру приємно згадати. Перед тією грою з Мальме ми не вигравали і сильно переживали. Не було в команді впевненості. Коли я в Києві забив і ми виграли – з'явилося більше впевненості у кожного з нас. Після цього у нас – хороша серія", – сказав Буяльський в ефірі телеканалу Футбол.

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Нагадаємо, київська зустріч Динамо та Мальме завершилася перемогою підопічних Олексія Михайличенка – єдиний гол у грі Віталій Буяльський забив на 84-й хвилині. Після того кияни провели 15 матчів у всіх турнірах, у яких здобули 10 перемог і лише одного разу програли.

Мальме – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

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Мальме – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Ліга Європи Мальме - Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський Динамо Динамо
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