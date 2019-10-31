Буяльський оцінив важкість своєї травми

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський розповів про своє самопочуття після поєдинку 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря (2:1).

"Поки невідомо, коли повернуся на поле. Це потрібно запитати у наших лікарів. Займаюся в залі – все нормально, виходжу на тренування – болить. Працюю індивідуально, з тренером. Хочу вийти на поле якомога швидше.

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На матчі з Шахтарем сидів зверху і розумів, що не можу допомогти. Хлопці молодці, дуже радий за них. Хороша гра з Шахтарем", – цитує Буяльського FootballHub.

Нагадаємо, через пошкодження 26-річний хавбек пропустив останні три матчі киян.

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