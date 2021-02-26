"Було важко, тому що тут поле трохи інше. У цьому плані було дуже складно. Учора ми провели лише одне тренування та ще не звикли до цього поля. Але знали, що матимемо момент попереду і його потрібно буде використати. На теоріях тренер про це казав – момент у нас буде, головне – зіграти в обороні на нуль.

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У першому таймі ми більше думали не про атаку, а про оборону, щоб не пропустити гол. А в другій половині почали грати вперед, більш розкуто. Як я вже сказав, ми розуміли, що момент у нас буде – і його потрібно правильно реалізувати. І ми його реалізували. Десь всередині кожен нервував за нічийного рахунку, але це на команді не позначалося.

Мій гол? Родрігес віддав м'яч за спину захисникам, а центральний оборонець думав, що я бігтиму на дальню штангу, але я побіг на ближню. Вийшло випередити його та забити коліном", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо з посиланням на "Футбол 2".

Зауважимо, Динамо вже сьогодні дізнається суперників на стадії 1/8 фіналу ЛЄ. Кияни, до слова, можуть зіграти навіть із Шахтарем.

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