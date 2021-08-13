Хавбек киян не в захваті від останніх нововведень у європейському футболі. На думку Віталія Буяльського, це зменшує шанси команд-середняків на успіх у протистояннях з грандами.

Нагадаємо, УЄФА скасував правило виїзного гола, яке діяло більше 50 років. Вже у поточній кваліфікації єврокубків кількість голів на виїзді не має значення при однаковому рахунку за сумою двох матчів.

Хавбек Динамо Віталій Буяльський зізнався, що не є прихильником такого ноу-хау.

"Як ставлюся до скасування УЄФА правила виїзного гола? Звичайно ж, негативно. Адже команди, які за своїм рівнем трохи слабші, будуть відчувати великі труднощі в двоматчевому суперництві в боротьбі з такими грандами, як Барселона, ПСЖ. Це не дуже справедливо", – цитує Буяльського Fanday.

До слова, Динамо стартує в Лізі чемпіонів одразу з групового етапу завдяки перемозі в УПЛ 2020/21. Своїх суперників кияни дізнаються 26 серпня – саме тоді відбудеться жеребкування групового турніру.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу